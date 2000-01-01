27.04 22:25 MIGnews.com

Супруги, прожившие вместе 69 лет, умерли, держась за руки

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В городе Скоки близ Чикаго скончались супруги Тереза и Исаак Ваткин, которые прожили вместе 69 лет и умерли, держась за руки, пишет АР.Как рассказала дочь умерших, ее мама умерла в возрасте 89 лет в больнице, ее 91-летний муж был рядом и скончался через 40 минут, держа жену за руку.Родственники говорят, что Тереза и Исаак прожили вместе 69 лет и всегда все делали вместе."Их любовь была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга", - сказала дочь покойных во время панихиды.