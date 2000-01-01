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В каком возрасте человек взрослеет внутренне | Фото: Thinkstock28.04 02:25   MIGnews.com

В каком возрасте человек взрослеет внутренне

Британские социологи провели опрос по заказу детского канала Nickelodeon UK, чтобы выяснить, в каком возрасте человек взрослеет не биологически, а внутренне, как пишет ladyportal.info.

Всем хорошо известны "большие дети" лет под 40, которые с удовольствием продолжают дурачиться в свободное от работы время, отказываются брать на себя любую ответственность и бывают не способны о ком-то заботиться. В то же время есть и такие, которые уже в 15 лет начинает добывать себе на хлеб и становится кормильцами семьи.

Опрос британских ученых показал наличие огромной возрастной разницы в деле взросления мужчин и женщин. Опрошенные представители обоих полов признались, что мужская инфантильность часто сохраняется до 40 лет и даже после. И средний возраст настоящего взросления мужчины составляет аж 43 года. В противоположность этому женщины, как выяснилось, взрослеют в 32. Именно в этом возрасте у многих уже появляются дети, так что дамам приходится заботиться не только о великовозрастных мальчиках (своих мужьях), но и о настоящих малышах.

Неудивительно, что 80% опрошенных женщин считают, что мужчины вообще никогда не перестают вести себя по-детски. В женском понимании это и издание неприличных звуков, и страсть к видеоиграм, и попытки полакомиться фаст-фудом на ночь глядя. Кроме того, признаками мужского инфантилизма названы нежелание молчать во время споров, неспособность готовить даже простейшие блюда и пересказ одних и тех же анекдотов.
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