Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Cовместный сон может стать причиной развода | Фото: Thinkstock28.04 00:22   MIGnews.com

Cовместный сон может стать причиной развода

Как показали результаты последнего исследования, совместный сон может стать причиной развода. 10% пар могут распасться из-за того, что кто-то из партнеров просыпается по ночам из-за холода, как пишет ladyportal.info.

Как выяснили британские социологи, на Туманном Альбионе перетянутое одеяло является второй главной причиной для семейных ссор после храпа.

Хотя самым разумным выходом из подобной ситуации стала бы покупка второго одеяла, 10% участников опроса заявили, что пойдут на разрыв со своими половинками, если те не перестанут регулярно перетягивать одеяло на себя. В каждой десятой паре, оказывается, такие конфликты случаются по два раза в неделю и чаще.

В опросе, проведенном по заказу сети гостиниц Premier Inn, приняли участие 2 000 человек, состоящих в браке или устойчивых отношениях с совместным проживанием. Половина участников опроса страдает из-за храпа супругов или партнеров, а 20% в результате храпа теряют каждую ночь по два часа сна. Это самая популярная причина семейных ссор.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Ученые обнаружили покрытую льдом экзопланету, подобную Земле
22:25
Супруги, прожившие вместе 69 лет, умерли, держась за руки
21:55
Минфин поможет израильским инвесторам вкладывать в хай-тек
21:48
Биби созвал совещание касательно помощи пережившим Холокост
21:23
В ООН признали, что Россия адаптировалась к санкциям
21:05
В Париже ограблена квартира премьер-министра
20:59
ЦАХАЛ сбил беспилотник, залетевший из Сирии
20:55
Меркель: британцам не следует питать иллюзий насчет Brexit
20:49
В Берлине неизвестный напал на полицейских
20:31
Йоав Галант: Визит Трампа - недвусмысленный сигнал Путину
20:22
Тайны корейского двора
19:21
Венесуэла выходит из Организации американских государств
19:13
Дамаск:самолеты из Ирана приземлились за пару часов до атаки
18:38
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus