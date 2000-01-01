28.04 00:22 MIGnews.com

Cовместный сон может стать причиной развода

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как показали результаты последнего исследования, совместный сон может стать причиной развода. 10% пар могут распасться из-за того, что кто-то из партнеров просыпается по ночам из-за холода, как пишет ladyportal.info.Как выяснили британские социологи, на Туманном Альбионе перетянутое одеяло является второй главной причиной для семейных ссор после храпа.Хотя самым разумным выходом из подобной ситуации стала бы покупка второго одеяла, 10% участников опроса заявили, что пойдут на разрыв со своими половинками, если те не перестанут регулярно перетягивать одеяло на себя. В каждой десятой паре, оказывается, такие конфликты случаются по два раза в неделю и чаще.В опросе, проведенном по заказу сети гостиниц Premier Inn, приняли участие 2 000 человек, состоящих в браке или устойчивых отношениях с совместным проживанием. Половина участников опроса страдает из-за храпа супругов или партнеров, а 20% в результате храпа теряют каждую ночь по два часа сна. Это самая популярная причина семейных ссор.