Ученые: сексуальное удовлетворение длится 2 дня

Американские ученые в ходе исследований установили, что наиболее гармоничные взаимоотношения между партнерами складываются, если перерыв между половыми актами составляет два дня.
В исследовании принимали участие несколько сотен супружеских пар. Им предстояло вести дневник их сексуальной активности. Постоянные партнеры должны были фиксировать дату полового акта и свои эмоциональные и физические ощущения. Через две недели ученые выяснили, что наиболее благоприятным образом складывались взаимоотношения у тех пар, которые занимались любовью примерно 2-3 раза в неделю.
Анализируя полученные результаты, специалисты установили, что чувство сексуального удовлетворения от полового акта держится на протяжении двух последующих суток. За это время у мужчин полностью восстанавливается концентрация семенной жидкости в организме, что стимулирует не только к качественному сексу с партнершей, но и приводит к положительному результату при зачатии ребенка.