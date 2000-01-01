28.04 03:11 MIGnews.com

Ученые: сексуальное удовлетворение длится 2 дня

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Американские ученые в ходе исследований установили, что наиболее гармоничные взаимоотношения между партнерами складываются, если перерыв между половыми актами составляет два дня.В исследовании принимали участие несколько сотен супружеских пар. Им предстояло вести дневник их сексуальной активности. Постоянные партнеры должны были фиксировать дату полового акта и свои эмоциональные и физические ощущения. Через две недели ученые выяснили, что наиболее благоприятным образом складывались взаимоотношения у тех пар, которые занимались любовью примерно 2-3 раза в неделю.Анализируя полученные результаты, специалисты установили, что чувство сексуального удовлетворения от полового акта держится на протяжении двух последующих суток. За это время у мужчин полностью восстанавливается концентрация семенной жидкости в организме, что стимулирует не только к качественному сексу с партнершей, но и приводит к положительному результату при зачатии ребенка.