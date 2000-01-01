27.04 19:51 MIGnews.com

Около половины евреев мира живет в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На сегодня население Израиля составляет 8,68 миллион граждан, и это число увеличивается на 2% каждый год. Об этом свидетельствует новый отчет Центрального статистического бюро, опубликованного в канун 69-й годовщины независимости Израиля.За последние 12 месяцев в стране родилось 174 000 детей, умерло 44 000. Кроме этого, Израиль принял 30 000 новых репатриантов. Из этого выходит, что за минувший год население увеличилось на 159.000 человек, или на 1,9%.Согласно прогнозу уже к 2048 году, то есть к столетию государства Израиль, население страны будет насчитывать 15,2 млн. жителей.Бюро отмечает, что в 1948 году в Израиле проживало только 806 000 человек. Для сравнения приводится: все еврейское население планеты в 1948 году составляло всего 11,5 миллиона человек. И только 6% проживали в Израиле.Сегодня евреев в мире - 14,411 миллиона, из них 43% проживают в Израиле.В общей сложности на сегодня в Израиле проживает 6, 484 млн. евреев (74,7). Арабское население нашей страны составляет 1,808 млн. (20,8%).Представители других народов и вероисповеданий составляют 4,4% населения стран.Отчет также свидетельствует о том, что 75% еврейского населения составляют уроженцы страны. В то время, как в 1948 году их было только 35%.Так, 44% проживающих в Израиле евреев считают себя светскими людьми, 24% - частично соблюдающими традиции, 12% - соблюдающими традиции, 11% - религиозными, а еще 9% - ультраортодоксами.Самым большим населенным пунктом в Израиле является Иерусалим. Численность населения составляет 865, 700 жителей. Самый маленький населенный пункт - Неве-Зоар (региональный совет Тамар), где живет всего 71 человек.