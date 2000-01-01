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Женщина судится с мужем, проигравшим ее сына в карты | Фото: dupo-x-y/Flickr27.03 21:48   MIGnews.com

Женщина судится с мужем, проигравшим их сына в карты

Как всем известно, азартные игры до добра не доводят. Обычно увлечение ими заканчивается тем, что игроки остаются без крыши над головой и без копейки в кармане. Однако это еще ничего в сравнении с индийцем по имени Мохсин, который проиграл всю свою семью.

И хотя этот достойный экранизации в Болливуде инцидент произошел в Нью-Дели еще три года назад, огласку СМИ предали этому лишь сейчас, когда местные правоохранительные органы взялись расследовать случившееся.

Как сообщает Times of India, увлекшийся игрой Мохсин заложил всю свою семью – жену и двоих детей. Выигравший их мужчина по имени Имран заявился к нему домой за заслуженной наградой, что привело супругу горе-игрока в шок.

На крики женщины сбежались соседи и решили созвать местный совет - панчаят. Поразмыслив, члены совета сошлись на том, что всех троих отдавать за проигрыш нельзя, поэтому присудили Имрану забрать только одного из двух сына Мохсина. Что тот и сделал, после чего удалился восвояси.

По понятным причинам женщина с таким мужем развелась (к слову, на тот момент, они были лишь 3 года женаты) и обратилась в полицию с жалобой на шестерых мужчин, включая супруга.

С тех пор женщина успела вновь выйти замуж, однако с мертвой точки дело не сдвинулось. Поэтому на этот раз она обратилась в суд, который в принудительном порядке обязал полицию расследовать случившееся.
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