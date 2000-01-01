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Китай запретил арабские надписи на товарах 27.03 18:13   MIGnews.com

Китай запретил арабские надписи на товарах

На северо-западе Китая запрещено наносить на халяльные продукты надписи на арабском языке. Сообщается, что решение об изменении этикеток было принято в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Жители городских округов Учжун и Иньчуань рассказали, что арабские названия на товарах обязаны сменить рестораны и МАФы.

Отныне, надпись "халяльная продукция" должна быть написана иероглифами, а еще с помощью системы письма пиньиня. Многие маркеты были вынуждены на время убрать товары для замены этикеток, пишет globaltimes.

Эксперты отмечают, китайское общество должно быть насторожено в связи с "арабизацией" мечетей в стране и другими связанными с исламом проблемами.

Справка. Халяльной является пища, приготовленная в строгом соответствии с изложенными в Коране правилами.
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