Китай запретил арабские надписи на товарах

На северо-западе Китая запрещено наносить на халяльные продукты надписи на арабском языке. Сообщается, что решение об изменении этикеток было принято в Нинся-Хуэйском автономном районе.
Жители городских округов Учжун и Иньчуань рассказали, что арабские названия на товарах обязаны сменить рестораны и МАФы.
Отныне, надпись "халяльная продукция" должна быть написана иероглифами, а еще с помощью системы письма пиньиня. Многие маркеты были вынуждены на время убрать товары для замены этикеток, пишет globaltimes.
Эксперты отмечают, китайское общество должно быть насторожено в связи с "арабизацией" мечетей в стране и другими связанными с исламом проблемами.
Справка. Халяльной является пища, приготовленная в строгом соответствии с изложенными в Коране правилами.