Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Турции в муэдзинах заиграли порно | Фото: Thinkstock27.03 14:46   MIGnews.com

В Турции в минаретах заиграло порно

Мэр турецкого города Кастамону Тахсин Бабас обещает провести расследование и найти виновных, из-за которых в районе 1 часа ночи 23 марта громкоговорители мечетей вместо призывов к молитве около минуты издавали стонущие, охающие и ахающие крики. Местные власти называют это "аморальной провокацией", сообщает Hurriyet.



В частности порно играло в районе Кузейкент. Многие местные жители записали конфуз на видео и разместили в интернете. Судя по смешкам на заднем фоне, оскорбились на произошедшее далеко не все.

Тахсин Бабас утверждает, что муниципалитет никакого отношения к случившемуся не имеет. На данный момент ответственных за трансляцию порнофильма через муэдзины не нашли. Следователи утверждают, что кто-то перехватил городскую частоту радиовещания, но в интернете выразили куда более правдоподобную версию, обвинив в этом нерадивых работников муниципалитета, которые при просмотре порнофильма забыли отключить систему оповещения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:04
ШАБАК арестовал араба, перечислившего 5000 шекелей ISIS
14:03
Ривлин не помиловал Ольмерта
13:44
СМИ: сирийская оппозиция сбила российский вертолет
13:03
Прокуратура Южной Кореи требует арестовать экс-президента
12:59
22 ультра-ортодокса задержаны за сексуальные преступления
12:37
На Манхэттене хотят построить первый U-образный небоскреб
11:52
Попытка теракта у израильской военной базы
11:33
"Яадут а-Тора": Перевыборы? Не проблема!
10:46
Беннет о статье, заказанной Нетаниягу: мне очень неприятно
09:59
Легенда "Зенита" Казаченок скончался на 65-м году жизни
09:40
ЦАХАЛ изъял в Бейт-Лехеме деньги на террор
09:31
SDF взяли штурмом авиабазу Табка
09:16
В Японии из-за схода лавины погибли 6 школьников
09:07
Митинг оппозиции в Москве: более 600 задержанных
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus