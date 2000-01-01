27.03 14:46 MIGnews.com

В Турции в минаретах заиграло порно

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Мэр турецкого города Кастамону Тахсин Бабас обещает провести расследование и найти виновных, из-за которых в районе 1 часа ночи 23 марта громкоговорители мечетей вместо призывов к молитве около минуты издавали стонущие, охающие и ахающие крики. Местные власти называют это "аморальной провокацией", сообщает Hurriyet.В частности порно играло в районе Кузейкент. Многие местные жители записали конфуз на видео и разместили в интернете. Судя по смешкам на заднем фоне, оскорбились на произошедшее далеко не все.Тахсин Бабас утверждает, что муниципалитет никакого отношения к случившемуся не имеет. На данный момент ответственных за трансляцию порнофильма через муэдзины не нашли. Следователи утверждают, что кто-то перехватил городскую частоту радиовещания, но в интернете выразили куда более правдоподобную версию, обвинив в этом нерадивых работников муниципалитета, которые при просмотре порнофильма забыли отключить систему оповещения.