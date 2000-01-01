27.03 12:37 MIGnews.com

На Манхэттене хотя построить первый U-образный небоскреб

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В обозримом будущем горизонт одного из крупнейших городов мира – Нью-Йорка – может разорвать совершенно невообразимый архитекторский проект – первый в своем роде небоскреб U-образной перевернутой формы. Строить его хотят в самом центре города – на 57-й улице (Манхэттен).Название он получил соответствующее – "Большой изгиб" (Big Bend), а занимается Йонисом Оямоноу из всемирно известной команды архитекторов Oiio Studio."Из-за законодательства Нью-Йорка о зонировании появился своеобразный набор уловок, при помощи которых разработчики пытаются максимизировать высоту своей собственности, чтобы придать ей престиж высотного строения. Но что, если мы заменим высоту длиной? Что, если наши здания были длинными, а не высокими? Если нам удастся согнуть свое сооружение вместо того, чтобы сгибать правила зонирования Нью-Йорка, то мы сможем создать одно из самых престижных зданий в Манхэттене", - пишут архитекторы на своем сайте.И хотя изогнутая башня не станет самой высокой в мире, но станет самой длинной, обогнав даже знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа – порядка 1220 метров. Придумано это было именно для того, чтобы обойти строгое законодательство Нью-Йорка о высоте зданий.Безусловно, такая высота потребует работы лифтов, однако, каким образом они будут работать на изгибах дома, в Oiio Studio не поясняют.