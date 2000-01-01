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Рэпер Talib Kweli обвинил Тимати в нацизме и расизме 27.02 09:19   MIGnews.com

Рэпер Talib Kweli обвинил Тимати в нацизме и расизме

В соцсетях разыгрался спор между 44-летним рэп-исполнителем Талибом Квели из США и российскими представителями этого музыкального жанра. Квэли обвинил коллег из России в том, что они привержены расистским и нацистским идеям.

В качестве одного из доказательств Квели опубликовал кадр из комедии "Гитлер капут!", на котором репер Тимати сидит на фоне свастики.

Американец выразил возмущение и тем, что лейбл Тимати носит название Black Star - в 1997 году так же назывался хип-хоп дуэт, принесший славу самому Квели и реперу под псевдонимом Mos Def, пишет Sputnik.

Критике подверглись и другие реперы из России, в первую очередь Виктор СД и i1. Вскоре к перепалке подключились многие российские интернет-пользователи, некоторые из которых пытались аргументировать свою позицию, в то время как другие очевидным образом пытались "потроллить" американца.


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