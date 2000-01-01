Рэпер Talib Kweli обвинил Тимати в нацизме и расизме
В соцсетях разыгрался спор между 44-летним рэп-исполнителем Талибом Квели из США и российскими представителями этого музыкального жанра. Квэли обвинил коллег из России в том, что они привержены расистским и нацистским идеям.
В качестве одного из доказательств Квели опубликовал кадр из комедии "Гитлер капут!", на котором репер Тимати сидит на фоне свастики.
Американец выразил возмущение и тем, что лейбл Тимати носит название Black Star - в 1997 году так же назывался хип-хоп дуэт, принесший славу самому Квели и реперу под псевдонимом Mos Def, пишет Sputnik.
Критике подверглись и другие реперы из России, в первую очередь Виктор СД и i1. Вскоре к перепалке подключились многие российские интернет-пользователи, некоторые из которых пытались аргументировать свою позицию, в то время как другие очевидным образом пытались "потроллить" американца.