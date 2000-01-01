28.02 05:34 MIGnews.com
В Британии проходят гастроли голограммы Уитни Хьюстон
В британском городе Шеффилд стартовал гастрольный тур голограммы умершей в 2012 году американской певицы Уитни Хьюстон.
Лазерное изображение поп-звезды исполнило наиболее известные хиты Хьюстон, в том числе и знаменитую композицию I will always love you.
Виртуальная певица танцевала на сцене и даже меняла костюмы. Однако многие побывавшие на шоу зрители не оценили представление, заявив, что голограмма не сможет заменить легендарную певицу.
Сообщается, что "лазерная певица" создавалась в течение нескольких лет компанией, ранее создавшей голограммы музыкантов Роя Орбисона и Эми Уайнхаус.
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