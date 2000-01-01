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С чем носить кроссовки в 2020 году? | Фото:27.02 18:40   MIGnews.com

С чем носить кроссовки в 2020 году?

Если вы считаете, что кроссовки - неотъемлемая часть только спортивного стиля, вы глубоко заблуждаетесь. Большинство топовых модных женских образов для весны и осени 2020 дополнены именно этим видом обуви. А поскольку вариантов кроссовок в продаже сегодня огромное количество, выбирать современным модницам есть из чего!

Актуальные для 2020 года модные тренды
Современные модельеры все чаще при создании топовых образов делают выбор в пользу комфорта. Наверное, именно по этой причине кроссовкам удалось занять одну из лидирующих позиций в перечне модной обуви. Благодаря такому подходу относительно недавно появился такой стиль, как спорт-шик, являющийся новой интерпретацией всем известного спортивного стиля одежды. Поклонники спорт-шика смело сочетают с женскими разноцветными кроссовками гламурные вещи, которые на первый взгляд не имеют совершенно никакого отношения к спортивной обуви. Речь идет о шубах, тренчах, пальто и даже строгих брюках.

Не менее актуальным стилем в весеннем сезоне 2020 года будет стрит стайл, позволяющий гармонично сочетать кроссовки с практичными, утонченными и романтичными женскими вещами.

С чем лучше сочетать кроссовки этой весной?




Если ранее кожаные высокие кроссовки можно было представить только в комплекте с джинсами, брюками или юбками в стиле кэжуал, то сегодня ситуация в корне изменилась. Такую обувь можно без угрызений совести совместить с чем угодно, создавая один за другим интересные, яркие и практичные образы. В новом сезоне кроссовки можно сочетать с вязаными пальто, платьями в бельевом стиле, струящимися, воздушными сарафанами, кардиганами, плащами и любыми другими вещами. Все варианты перечислить невозможно. Поэтому мы постараемся привести примеры наиболее популярных из них.

Кроссовки и офисный костюм




Современные офисные костюмы очень демократичны. Поэтому их можно совмещать как с однотонными тканевыми, так и с лакированными кроссовками. Отказавшись от туфель на шпильке и облачившись в такой наряд, вы не утратите ни грамма солидности. Но при этом сможете после сложного трудового дня неспешно прогуляться по улице, не переживая по поводу неудобной обуви.

Кроссовки и пальто




Пальто - универсальный вариант одежды, в котором можно отправиться и на работу, и на прогулку, и на свидание. Светлое пальто можно сочетать с однотонными кроссовками светлых оттенков, модели оверсайз - с массивной обувью в стиле агли, а укороченные - с миниатюрной обувью. Пальто с кроссовками желательно носить нараспашку, дополнив образ объемным шарфом.

Кроссовки и юбка




Еще одна изюминка будущего сезона в стиле спорт-шик или стрит стайл. Выбирайте юбки плиссе средней длины, черные кожаные мини юбки или трикотажные юбки миди. Перечисленные варианты одежды будут прекрасно сочетаться с кроссовками. При этом образ будет оставаться утонченным и женственным.


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