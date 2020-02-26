Трампа приучали к спорту и здоровой пище

По словам экс-врача Белого дома Ронни Джексона изменить образ жизни президента Дональда Трампа оказалось почти невозможным.
Как рассказал Джексон, лидеру Штатов хотели изменить диету и приучить к регулярным занятиям спортом. Однако идея с физическими упражнениями закончилась провалом. В то же время в рацион президента удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре. По словам экс-врача, Трампу также ограничивали доступ к мороженому. "Но мы работали над его диетой", – говорит Джексон, пишет USAToday.
Президент США любит фаст-фуд. Он играет в гольф, но не посещает спортивный зал.