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Трампа приучали к спорту и здоровой пище 27.02 23:11   MIGnews.com

Трампа приучали к спорту и здоровой пище

По словам экс-врача Белого дома Ронни Джексона изменить образ жизни президента Дональда Трампа оказалось почти невозможным.

Как рассказал Джексон, лидеру Штатов хотели изменить диету и приучить к регулярным занятиям спортом. Однако идея с физическими упражнениями закончилась провалом. В то же время в рацион президента удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре. По словам экс-врача, Трампу также ограничивали доступ к мороженому. "Но мы работали над его диетой", – говорит Джексон, пишет USAToday.

Президент США любит фаст-фуд. Он играет в гольф, но не посещает спортивный зал.


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