28.02 04:41 MIGnews.com
Шакира выплатила налоговым властям Испании 20 млн евро
Колумбийская певица Шакира выплатила властям Испании более 20 млн евро с целью урегулирования претензий со стороны налоговых служб. Об этом сообщает RT со ссылкой на испанские СМИ.
Отмечается, что певица встала на учёт в налоговые органы Испании лишь в 2015 году, хотя проживала на территории страны в течение долгого времени до и после указанного периода.
В связи с этим у представителей налоговых служб страны возникли подозрения, что артистка на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты налогов.
Выплаченная сумма касается лишь требований налоговых служб Каталонии.
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