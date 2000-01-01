28.02 04:41 MIGnews.com

Шакира выплатила налоговым властям Испании 20 млн евро

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Колумбийская певица Шакира выплатила властям Испании более 20 млн евро с целью урегулирования претензий со стороны налоговых служб. Об этом сообщает RT со ссылкой на испанские СМИ.Отмечается, что певица встала на учёт в налоговые органы Испании лишь в 2015 году, хотя проживала на территории страны в течение долгого времени до и после указанного периода.В связи с этим у представителей налоговых служб страны возникли подозрения, что артистка на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты налогов.Выплаченная сумма касается лишь требований налоговых служб Каталонии.