28.02 05:27 MIGnews.com

Ночные автобусы будут работать весь Пурим

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Десятки ночных автобусных маршрутов будут курсировать во время праздника Пурим, начиная с 28 февраля до 3 марта. Около 80-ти автобусных линий будут развозить пассажиров в центры развлечений и обратно домой с полуночи до 4 утра почти в 100 населенных пунктах страны от Нагарии до Эйлата.Как известно, ночные автобусные маршруты работают по выходным и во время школьных каникул, и ежегодно перевозят сотни тысяч молодых людей, студентов, военнослужащих и рабочих в ночные часы. При этом стоимость билета - обычная цена за проезд в общественном транспорте в дневное время суток.По традиции, ночные автобусы ежегодно курсируют во время праздника Пурим. В этом году начало праздника выпадает на вторую половину недели. В связи с этим в Минтрансе прогнозируют рост числа празднующих.Заметим, что тенденция роста числа пассажиров, пользующихся ночными маршрутами, продолжается. За последний год этот показатель составил почти 1,2 миллиона – на 6% больше, чем в 2016 году.Согласно опросу, проведенному среди молодежи (возраст - 14-30 лет), около 30% опрошенных добираются до мест развлечений на ночных автобусах. Они считают эти маршруты практичными и наиболее часто используемыми."Цифры говорят о том, что этот проект оправдывает себя, спасая человеческие жизни, уменьшая число ДТП в тех населенных пунктах, где работают ночные автобусы. Кроме воздействия на дорожную безопасность, проект влияет на снижение дороговизны жизни", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Министр призвал водителей проявить ответственность и воспользоваться ночными автобусами. "Сегодня тот факт, что ночные автобусы - доступная, безопасная и дешевая транспортная альтернатива, неоспорим. Мы продолжим расширять этот проект, с тем, чтобы каждый, кто планирует вечер развлечений, смог воспользоваться этой возможностью", - сказал глава транспортного ведомства.