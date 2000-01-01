27.02 23:27 MIGnews.com

Звезда "Район Мелроуз" Хизер Локлир избила бойфренда

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В Калифорнии арестовали звезду сериалов "Династия" и "Район Мелроуз" Хизер Локлир по обвинению в домашнем насилии.Об этом во вторник, 27 февраля сообщает US Weekly со ссылкой на представителя шерифа округа Вентура.По данным издания, Хизер арестовали за домашнее насилие - она избила своего бойфренда. А когда успокоить актрису приехала полиция, она набросилась с кулаками еще и на копов.Шестикратная номинантка на премию "Золотой глобус", известная многочисленными проблемами в личной жизни, подралась со своим другом (имя его не называется) у себя дома. Полицию вызвал брат актрисы, который стал свидетелем побоища."Локлир была несговорчива и взволнована. Она не только отказалась разговаривать с полицейскими, но и набросилась с кулаками на них. Она напала на трех помощников шерифа и была арестована. Также были обнаружены доказательства, что она избила своего бойфренда",— говорит полицейский.Издание отмечает, что правоохранители скрутили знаменитость и доставили ее в больницу, чтобы медики оценили психическое состояние звезды.Актрису сначала доставили в больницу для оценки ее психического состояния, а оттуда отвезли в тюрьму. Позже ее выпустили под залог. Локлир предстанет перед судом через две недели.Хизер была официально замужем дважды: с 1986 по 1993 год — за барабанщиком Motley Crue Томмом Ли (позже он женился на Памеле Андерсон), а с 1994 по 2007 год — за гитаристом Bon Jovi Ричи Самборой. От Ричи у нее есть 20-летняя дочь Ава.У Локлир были также романы с актерами Джеком Вагнером, Скоттом Бейо, Томом Крузом.В 2008 года Хизер пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего лечилась от депрессии в психиатрической клинике.