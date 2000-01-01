27.02 11:49 MIGnews.com

Представлена новая легендарная Nokia 3310

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Обновленную версию легендарного сотового телефона Nokia 3310 представили на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне.Как отмечает The Verge, новая версия знаменитого телефона немного изменилась внешне – она стала менее угловатой, немного меньше по размеру и заметно тоньше. Обновленная модель доступна в сером, темно-синем, желтом и красном цвете, причем отдельно можно приобрести сменные панели.Модель будет носить все то же название 3310, но работать она будет на платформе Nokia’s Series 30+. Новый телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти.Для тех, кто помнит первую версию модели, в современной Nokia 3310 есть и знаменитая игра "Змейка".Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 году, всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечали прочный корпус этого телефона и долгое время работы аккумулятора.Создатели обещают, что и у новой модели будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора.Финская компания HMD Global Oyj, которой принадлежит бренд Nokia, обещают, что в продаже обновленная версия легендарного мобильного телефона появится уже в этом году и будет стоить 49 евро.