27.02 04:37 MIGnews.com

В Токио нашли и сдали в полицию 32,5 млн долларов

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В 2016 году жители Токио подобрали на улице и передали в полицию наличные общей суммой в 3,67 млрд иен (32,5 млн долларов). Как сообщает "Би-би-си", ссылаясь на правоохранительные органы, в среднем в полицию Токио возвращают около 10 млн потерянных иен ежедневно.При этом статистика показывает, что из года в год жители японской столицы сдают все больше найденных денег. В 2016 году был даже побит державшийся целых 26 лет рекорд, когда за 1990 год японцы вернули полиции 3,5 млрд иен.2,7 млрд иен из денег, которые честные японцы передали полиции, были возвращены владельцам - это также рекорд с 1999 года.В полицию в Токио стекаются как деньги, так и другие потерянные вещи, а также домашние животные.Согласно японскому законодательству, если в течение владелец потерянной собственности не найдется, то находку отдают заявителю. Если же и он не обратится за находкой, то она становится собственностью властей.