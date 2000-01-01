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99-летний бегун обогнал 92-летнего на чемпионате в США 28.02 05:10   MIGnews.com

Спорту все возрасты покорны: 99-летний бегун победил в США

99-летний ветеран Второй мировой войны Орвил Роджерс опередил своего 92-летнего соперника Диксона Хемфилла на дистанции 60 метров.



Соревнование прошло в рамках турнира Masters Indoor Track & Field. Примечательно, что победителя смог определить только фотофиниш. Они пробежали 60 метров за 18:00 и 18:05 соответственно (скорость 12 км/ч):

Атлеты уже несколько раз встречались друг с другом. 4 года назад Роджерс уже побеждал Хемфилла на дистанции 60 метров, но уступил ему на более длинных дистанциях 200, 400, 800, 1600 метров.
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