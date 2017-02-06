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Успешная юристка бросила карьеру, став элитной проституткой | Фото: claudemarchi2/Instagram27.02 20:46   MIGnews.com

Успешная юристка бросила карьеру ради проституции

"Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в жизни". Очевидно, бразильянка Клаудия де Марчи настолько прониклась высказыванием Конфуция, что решила бросить успешную юридическую карьеру, чтобы посвятить себя "самой древней профессии".

Достаточно необычное решение де Марчи приняла в 2016 году – будучи экспертом в области конституционного права и работая в частной юридической конторе, она решила податься в элитные проститутки.



Что же могло подтолкнуть карьеристку к такому решению? 34-летняя Клаудия де Марчи объясняет это безмерным мужским эгоизмом, с которым она ежедневно сталкивалась на рабочем месте.

Окончив юридический факультет и проработав 11 лет адвокатом, де Марчи уволилась и уехала в столицу Бразилиа, где сейчас оказывает интимные услуги обеспеченным мужчинам - бизнесменам и политикам - за 200 долларов в час.

О своем выборе женщина не жалеет. Помимо того, что ей удалось скопить 125 тыс. долларов, она завела блог, в котором назвала выбор торговать телом одной из форм личной свободы.




"Я считаю феминизм свободой, а не обязательством. Это свобода делать исключительно то, чего вы сами желаете – как поступила я. Я приняла решение, основываясь на желании получать удовольствие и средства к существованию. Нет совершенно никаких противоречий между тем, чтобы быть феминисткой и оказывать сексуальные услуги мужчинам", - сказала она изданию Daily Mail.

Куртизанка также поделилась своими принципами: она спит исключительно с образованными мужчинами, игнорируя неграмотных клиентов и тех, кто не разделяет ее политических взглядов. Во второй раз встретиться с ней посчастливится лишь тем мужчинам, которые смогли удовлетворить ее саму.



Любопытно, что взгляды своей дочери разделяет и мать Клаудии, которая совсем недавно тоже переехала из провинции в столицу, поселившись вместе с дочкой, которая снимает квартиру неподалеку от парламента.
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