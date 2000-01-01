Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












27.02 08:18   MIGnews.com

Чемпионат Мира по хоккею 2017 – Дневник Победителя

Все меньше времени остается до старта очередного мирового чемпионата по хоккею, и все больше интереса к турниру начинают проявлять любители спорта.

В нынешнем году турнир при сохранении стандартного формата проведения отличается от предыдущих за счет наличия одновременно двух стран организаторов. Провести 81-й по счету чемпионат доверено совместно Франции и Германии. Каждая из стран выделяет для проведения первенства по одному современному ледовому дворцу. В результате Францию будет представлять парижская «АккорХотелс Арена», способная разместить на трибунах 17 тысяч болельщиков, а Германию кельнская «Ланксесс-Арена», обладающая максимальной вместительностью в 18,5 тысяч человек.

Регламент соревнования

Нынешняя схема проведения турнира уже давно признана оптимальной, и никаких изменений на фоне предыдущих лет не предусматривается. Групповой этап стартует 5-го мая. Он предусматривает распределение всех 16 участников на две подгруппы по восемь сборных, в которых командам предстоит выйти на лед по семь раз, играя по схеме «каждый с каждым». По результатам игр в группах определиться, как восьмерка команд, отправляющихся в раунд плей-офф, так и пара неудачников, которые в 2018-м году выступят в дивизионе «Б», и уступят свое место паре новичков.
Формирование четвертьфинальных пар будет происходить по перекрестной системе, когда первые команды в группах встретятся с четвертыми коллективами противоположной группы. В свою очередь вторые сборные сыграют против третьих. Небольшим бонусом для первых двух команд в группах является возможность провести четвертьфинальные игры, не покидая арены, на которой сборная играла на групповом этапе.
Формат игр плей-офф традиционный, с дополнительной пятиминуткой и буллитами в случае ничейного результата. Проигравший покидает турнир. Финальная встреча и игра за бронзовые медали запланированы на 21 мая.

Участники

По традиции состав участников на фоне чемпионата 2016-го года изменился минимально. Вместо двух худших сборных прошлого года в турнире примут участие сборные Словении и Италии. Ранее они уже выступали на высшем уровне, но каждый раз не могли закрепиться в элите, и сохранить за собой право повторного участия. Можно предположить, что именно эти две сборные и в нынешнем году будут одними из главных претендентов на вылет.
В остальном без изменений, «большая европейская четверка», пара представителей Северной Америки, хозяева французы и немцы, крепкие швейцарцы и словаки, постсоветские Латвия и Белоруссия, а также Норвегия и Дания, сумевшая несколько лет назад закрепиться в элите мирового хоккея.

Фавориты

Эксперты и букмекеры в число фаворитов турнира возводят канадскую сборную, побеждавшую на двух последних турнирах. Конкуренцию им могут оказать хоккеисты России и Швеции, причем наша команда, по мнению специалистов, обладает большими шансами на успех, чем скандинавские коллеги.
Далее в перечне соискателей наград турнира рассматриваются в порядке уменьшения шансов сборные Финляндии, Соединенных Штатов и Чехии. Из всех сборных больше всего вопросов остается по американской сборной, которая всегда до последнего времени тянет с комплектованием состава.
Что касается остальных сборных, то для них успешным выступлением станет выход в четвертьфинальный раунд, а попадание их в четверку сильнейших можно рассматривать в качестве настоящей сенсации.
Остается надеяться, что российская сборная продемонстрирует интересный хоккей, и сможет порадовать поклонников хорошим результатом, то есть чемпионством.

Из мира боев без правил: “UFS 209 Хабиб Нурмагомедов -Тони Фергюсон 16 апреля 2017
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:57
Германия заплатит 150 млн евро за депортацию беженцев
16:35
В Москве простились с Алексеем Петренко
16:25
ХАМАС угрожает Израилю
15:59
ВВС ЦАХАЛа рекламируют гей-браки?
15:39
Яир Лапид: премьер-министр занимается мелочной политикой
14:58
Террористку приговорили к 16 годам
14:49
Гималайский медведь разбился, выпав из вертолета
14:31
Аббас призвал признать государство ПА как можно скорее
14:05
Умер создатель "Последнего героя" и "Жди меня"
13:51
Каландия: по подозрительной палестинке открыли огонь
13:41
ЕС ужесточил санкции против Северной Кореи
13:32
ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе
13:31
СМИ: исламисты казнили немецкого заложника и записали видео
12:57
ХАМАС отверг предложение направить международные силы в Газу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus