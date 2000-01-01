Чемпионат Мира по хоккею 2017 – Дневник Победителя
Все меньше времени остается до старта очередного мирового чемпионата по хоккею, и все больше интереса к турниру начинают проявлять любители спорта.
В нынешнем году турнир при сохранении стандартного формата проведения отличается от предыдущих за счет наличия одновременно двух стран организаторов. Провести 81-й по счету чемпионат доверено совместно Франции и Германии. Каждая из стран выделяет для проведения первенства по одному современному ледовому дворцу. В результате Францию будет представлять парижская «АккорХотелс Арена», способная разместить на трибунах 17 тысяч болельщиков, а Германию кельнская «Ланксесс-Арена», обладающая максимальной вместительностью в 18,5 тысяч человек.
Регламент соревнования
Нынешняя схема проведения турнира уже давно признана оптимальной, и никаких изменений на фоне предыдущих лет не предусматривается. Групповой этап стартует 5-го мая. Он предусматривает распределение всех 16 участников на две подгруппы по восемь сборных, в которых командам предстоит выйти на лед по семь раз, играя по схеме «каждый с каждым». По результатам игр в группах определиться, как восьмерка команд, отправляющихся в раунд плей-офф, так и пара неудачников, которые в 2018-м году выступят в дивизионе «Б», и уступят свое место паре новичков.
Формирование четвертьфинальных пар будет происходить по перекрестной системе, когда первые команды в группах встретятся с четвертыми коллективами противоположной группы. В свою очередь вторые сборные сыграют против третьих. Небольшим бонусом для первых двух команд в группах является возможность провести четвертьфинальные игры, не покидая арены, на которой сборная играла на групповом этапе.
Формат игр плей-офф традиционный, с дополнительной пятиминуткой и буллитами в случае ничейного результата. Проигравший покидает турнир. Финальная встреча и игра за бронзовые медали запланированы на 21 мая.
Участники
По традиции состав участников на фоне чемпионата 2016-го года изменился минимально. Вместо двух худших сборных прошлого года в турнире примут участие сборные Словении и Италии. Ранее они уже выступали на высшем уровне, но каждый раз не могли закрепиться в элите, и сохранить за собой право повторного участия. Можно предположить, что именно эти две сборные и в нынешнем году будут одними из главных претендентов на вылет.
В остальном без изменений, «большая европейская четверка», пара представителей Северной Америки, хозяева французы и немцы, крепкие швейцарцы и словаки, постсоветские Латвия и Белоруссия, а также Норвегия и Дания, сумевшая несколько лет назад закрепиться в элите мирового хоккея.
Фавориты
Эксперты и букмекеры в число фаворитов турнира возводят канадскую сборную, побеждавшую на двух последних турнирах. Конкуренцию им могут оказать хоккеисты России и Швеции, причем наша команда, по мнению специалистов, обладает большими шансами на успех, чем скандинавские коллеги.
Далее в перечне соискателей наград турнира рассматриваются в порядке уменьшения шансов сборные Финляндии, Соединенных Штатов и Чехии. Из всех сборных больше всего вопросов остается по американской сборной, которая всегда до последнего времени тянет с комплектованием состава.
Что касается остальных сборных, то для них успешным выступлением станет выход в четвертьфинальный раунд, а попадание их в четверку сильнейших можно рассматривать в качестве настоящей сенсации.
Остается надеяться, что российская сборная продемонстрирует интересный хоккей, и сможет порадовать поклонников хорошим результатом, то есть чемпионством.