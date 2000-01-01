27.02 15:59 MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа рекламируют гей-браки?

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Достаточно противоречивая социальная компания началась на странице израильских ВВС в Facebook, где на этой неделе разместили серию сообщений в поддержку различных типов семей – от светских евреев до матерей-одиночек, евреев-ортодоксов, эфиопов и даже однополых пар.В 50-80-ых годах в 30 день еврейского месяца Шват в Израиле традиционно отмечали День матери, однако под давлением политкорректности в начале 90-ых он был переименован в День семьи. И именно этому празднику решили уделить внимание в ЦАХАЛе, решив заняться "перевоспитанием" израильской общественности."Майор Адир Габай и Дин познакомились задолго до своего первого свидания. Они служили в одной части ВВС. С тех пор прошло восемь лет и сегодня они молодожены. ВВС ЦАХАЛа навсегда останутся местом, которое их свело", - сказано в "посте", опубликованном 26 февраля.Стоит напомнить, что, оставаясь "единственной демократией Ближнего Востока" и проводя ежегодные "парады гордости", в Израиле все еще запрещены однополые браки, поэтому, где майор Габай и его партнер поженились остается загадкой, в сообщении об этом не сказано.Впрочем, для тех, кто следит за сайтом израильских военно-воздушных сил, подобное не должно быть в диковинку, ведь в ВВС ЦАХАЛа уже давно агитируют за толерантность к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерам и интеграции женщин в боевые подразделения.Как пишет "Аруц Шева", популяризация такой идеологии в армии была предусмотрена директивой советником начальника Генштаба ЦАХАЛа по вопросам гендерного равенства в конце 2015 года.