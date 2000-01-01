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Ученые назвали признаки настоящей любви | Фото: Thinkstock28.02 02:14   MIGnews.com

Ученые назвали признаки настоящей любви

Исследователи Ратгерского университета в США изучили поведение влюбленных людей и назвали признаки искреннего чувства. Ученые выяснили, что по поведению человека легко определить, как он относится к своему избраннику, и являются ли его чувства искренними.

И так, специалисты пришли к выводу, что главным признаком настоящих чувств к человеку, является умение слушать и слышать своего партнера. Вторым фактором является забота, которую он проявляет к своей второй половинке.

На пике чувств человеку хочется как можно больше внимания уделять своей пассии и делать для избранника все возможное и невозможное. Ученые выяснили, что влюбленный человек готов от многого отказаться, лишь бы партнеру было комфортно и хорошо.

По мнению ученых, за все эти чувства отвечает уровень дофамина в мозге человека. Но, к сожалению, вечно уровень этого вещества быть повышенным не может, поэтому влюбленность со временем проходит. Исследователи говорят, что через год-полтора это чувство проходит.
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