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Путин надел фуражку палестинскому гвардейцу 27.01 09:53   MIGnews.com

Путин надел фуражку палестинскому гвардейцу

Владимир Путин стал во время визита в Вифлеем вместе с главой Палестины Махмудом Аббасом проходил от входа в здание резиденции к месту переговоров сквозь строй почетного караула.

Никого из прессы в этом коридоре не было и здесь произошел казус - с головы одного из солдат почетного караула прямо перед президентом России свалилась фуражка. Путин остановился поднял головной убор и надел ее на солдата. И показал после этого ему еще и большой палец.

Происшествие снял на видео лишь личный видеооператор Махмуда Аббаса.



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