27.01 09:53 MIGnews.com

Путин надел фуражку палестинскому гвардейцу

Что никто вчера не увидел: Путин и упавшая фуражка солдата почетного караула в Вифлееме pic.twitter.com/TGZfvazGlK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

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Владимир Путин стал во время визита в Вифлеем вместе с главой Палестины Махмудом Аббасом проходил от входа в здание резиденции к месту переговоров сквозь строй почетного караула.Никого из прессы в этом коридоре не было и здесь произошел казус - с головы одного из солдат почетного караула прямо перед президентом России свалилась фуражка. Путин остановился поднял головной убор и надел ее на солдата. И показал после этого ему еще и большой палец.Происшествие снял на видео лишь личный видеооператор Махмуда Аббаса.