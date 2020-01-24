Шоураннер "Ведьмака" рассказала о вырезанных сценах
Шоураннер сериала производства стримингового сервиса Netflix "Ведьмак" Лорен Хиссрич заявила, что перед релизом из сериала был вырезан ряд сцен, в том числе тех, которые ей хотелось бы оставить.
По словам сценаристки, с самого начала ей было важно рассказать историю не только про мужчин, но и про женщин. Изначально в сериале было больше сцен, благодаря которым зрители поняли мотивацию некоторых женских персонажей.
"У нас была милая сцена в третьей серии, где Йеннифэр, Сабрина и Фрингилья обсуждали, как чувствуют себя после трансформации. Хотелось бы ее оставить. Это был чудесный пример женской дружбы, а еще мы бы лучше показали Фрингилью перед тем, как она примкнула к Нильфгаарду", - сказала она в ходе интервью изданию Pure Fandom.
"Мы также сняли сцену, где Йеннифэр встречает очень молодую Трисс, которая только прибыла в Аретузу. Это бы показало, насколько далеко продвинулась Йеннифэр, и создало между ними связь «наставница/ученица». Я думаю о событиях второго сезона — мне бы хотелось оставить эти сцены [в первом сезоне]. Но я горжусь тем, чего мы добились за то время, что у нас было", - добавила Хиссрич.