27.01 21:48 MIGnews.com

Шнуров считает русских одними из самых креативных в мире

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Музыкант Сергей Шнуров в ходе выступления перед студентами в Москве заявил, что русские люди являются одними из самых креативных и способны творчески решать самые разнообразные задачи."От открытия бутылки до выплаты налогов", - сказал артист, пишут СМИ.По его словам, стремление быть ярким и успешным в россиянах появилось не из-за веры в человечество или какое-либо дело, а по более прозаичной причине. Во-первых, пояснил он, это делание привлечь к себе внимание, а во-вторых, обеспечение своей безопасности за счет материальных и нематериальных благ. Эволюция не учила человека "выдавать идеи в пустоту" и не должна была, у нее иная задача, добавил он. Потому он посоветовал прежде чем приниматься за созидание хорошенько подумать, для чего это делается.