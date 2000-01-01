На пути в неведомое. 10 жизней в 14 уроках

«Вспомни Г-споди о горе моем и страдании моем»
Плач Иеремии (Мегилат «Эйха»)
4 и 5 марта 2020 года на сцене зала «Мескин» театра «Габима» в рамках фестиваля M.ART будет показан спектакль «Наш класс» московского театра имени Вахтангова по пьесе
Тадеуша Слободзянека в постановке Натальи Ковалевой. Израильские театралы знакомы с этой пьесой еще со времен ее первой публичной читки в «Габиме» в 2009 году. Затем был представлен прекрасный совместный спектакль «Габимы» и Камерного театра. Эта пьеса не раз вспоминалась и в прошедшем году в свете попыток правительства Польши переписать историю Катастрофы. Темы Катастрофы и ненависти, тема поиска причин неисчерпаемого зла, тема раскаяния и оправдания не закончатся никогда. «Наш класс» - рассказ о жертвах и палачах, вместе ходивших в школу, в один класс.
Объяснить зло попытались и в театре Вахтангова, где в октябре 2016 года прошла
премьера спектакля «Наш класс». Спектакля об общей биографии – такой страшной и такой разной. Десять одноклассников - они будут спасать и предавать друг друга, любить, ревновать, ненавидеть. И они никогда не смогут разорвать ту связь, что прошла через их жизни – совсем короткие и долгие у тех, кто выжил.
В 2008 году польский драматург Тадеуш Слободзянек написал пьесу «Наш класс. История в 14 уроках», основанную на вышедшей в 2000-м году в Нью-Йорке книге американского исследователя польского происхождения Яна Томаша Гросса «Соседи. История уничтожения еврейского местечка» (есть перевод этой книги на русский язык). «Соседи» - рассказ о польском местечке Едвабне около Ломжи (в этих местах в 1941-м повсеместно вершились расправы с евреями), недалеко от Белостока и белорусской границы; книга, где собраны многочисленные доказательства того, что поляки во время Второй мировой порой превосходили нацистов в жестокости по отношению к евреям. «Соседи» - книга, расколовшая польское общество на два лагеря: желавших и не желавших признать вину своей страны. 10 июля 1941-го, сразу после начала немецкой оккупации, польские жители Едвабне загнали в овин и сожгли всех своих еврейских соседей – по некоторым оценкам 1500 человек. Горожане во главе с бургомистром устроили массовое убийство, а после войны выбили на памятнике убитым надпись, утверждавшую, что евреи Едвабне погибли от рук немцев. Обвинительные процессы состоялись лишь в 1949 и в 1953 годах. Книга Гросса вызвала шок и скандал в польском обществе, ведь, как писал ксендз Станислав Мусял, «поляки, по крайней мере, уже двести лет верили в миф, что они на протяжении всей своей истории были лишь жертвами насилия со стороны других, но сами никого не обидели». Он назвал Едвабне «новым именем Холокоста». Потом были исследования, документальные книга и фильм... Слово «холокост» в переводе с древнегреческого означает «всесожжение», а центральное жуткое событие пьесы «Наш класс» о судьбе десяти одноклассников (пятеро поляков, пять евреев, почти у всех есть реальные прототипы) - это всесожжение в буквальном смысле.
Пьеса «Наш класс» была отмечена главной литературной премией Польши Нике. При вручении ее автору было отмечено, что пока в Польше есть такие писатели, можно смотреть в будущее оптимистически. Тадеуш Слободзянек - польский театральный критик, драматург, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор Teatr Dramatyczny w Warszawie - родился в 1955 году в Енисейске в Сибири, куда его родители попали в ссылку за деятельность в Армии Крайовой. После возвращения в Польшу жил в Белостоке. Изучал театроведение в Ягеллонском университете в Кракове, писал театральные рецензии, работал завлитом и режиссером в театрах в Лодзи, Познани, Белостоке и Варшаве. Материалы к «Нашему классу» Слободзянек начал собирать ещё в 2001 году, вскоре после раскрытия правды о погроме в Едвабне. Закончил работу над драмой в 2008 году. Уже через год в Национальном театре в Лондоне состоялась её мировая премьера. Некоторые критики считают, что Слободзянек создал парафраз знаменитого спектакля Тадеуша Кантора «Умерший класс». Кантор создал свое направление в сценическом искусстве, называемое театром смерти. Смысловая концепция театра смерти была связана с увлечением Кантора идеями польского писателя и художника Бруно Шульца, убитого в Катастрофу, и гротеска. Все это было наложено на бедную польскую реальность - беззащитную и никчемную.
Начинается все в пьесе и в спектакле в конце 1920-х годов. Десять мальчиков и девочек, поляков и евреев, идут в школу. Взрослеют. Влюбляются. Ссорятся. А затем… Затем предают, убивают и спасают. Только одному из них суждена нормальная жизнь – Абраму. Его отправляют учиться в Америку, откуда он пишет письма своим одноклассникам. Письма - рефрен этого спектакля - страшного, выворачивающего наизнанку, прекрасно поставленного и сыгранного так, что до слез. Спектакль о выборе и раскаянии, страхе и зле, о преступлении и ненаказании, о покореженных судьбах, о жестокости, алчности и неравнодушии, о столь невыносимо горьких уроках истории. Спектакль, где школьные доски превращаются в кладбищенские таблички. Почему запрограммирована Катастрофа? Откуда в людях столько ненависти? Этот спектакль - спектакль о памяти - трудно смотреть, но от него невозможно оторваться.
Режиссер спектакля Наталья Ковалева (она также театральный педагог, бывшая 30 лет актрисой «Таганки», поставившая этот спектакль со студентами своего курса) говорит: «Мне думается, что о сложных уроках истории необходимо разговаривать с людьми языком театра – ибо он прост и нагляден: здесь перед живым человеком (зрителем) живой человек (артист) за пару часов проживает целую жизнь, проявляя тайные механизмы судьбы человека – связи его прошлого с настоящим и будущим». Но пафос пьесы проще всего передать словами крупнейшего исследователя зла 20 века Ханны Арендт: «Уже много лет мне встречаются немцы, которые признаются, что им стыдно быть немцами. И всякий раз я испытываю соблазн ответить им, что мне стыдно быть человеком».
*****
«Наш класс. История в 14 уроках». Театр им. Евгения Вахтангова.
4 и 5 марта в 20:00 - театр «Габима», зал «Мескин».
Спектакль вошел в лонг-лист Премии «Золотая Маска» 2018 года. Премия «МК» в номинации «Лучший актерский ансамбль» (2017)
Спектакль на русском языке с субтитрами на иврите
Режиссер: Наталья Ковалева
Художник: Александр Боровский
Композитор: Клавдия Тарабрина
Основная музыкальная тема, исполнение песни: Дарья Щербакова
Хореограф: Ирина Филиппова
Все билеты проданы.
***
Спектакль «Наш класс. История в 14 уроках» в постановке Театра им. Евгения Вахтангова будет представлен в рамках грандиозного фестиваля культуры M.ART. Организатор фестиваля - одноименный проект M.ART, представляющий актуальное искусство России в Великобритании, Израиле и США, собрал в одну программу все самое важное в русскоязычной культуре сегодня. Благодаря M.ART израильские зрители уже познакомились с творчеством композитора Леонида Десятникова, поэтессы Веры Полозковой, увидели фильмы «Знаешь, мама, где я был» и «Ван Гоги», побывали на вечере фестиваля Context Дианы Вишневой и на спектаклях театра «Гоголь-Центр» Кирилла Серебренникова. Цель фестиваля – представить в Израиле то искусство, которым живет и дышит сегодня русскоязычный мир. Театр, опера, балет, современный танец, музыка, кино, вечеринки, лекции – в феврале-марте 2020 года израильтяне окажутся в эпицентре актуального русского искусства.
С 20 февраля по 7 марта на сценах театра «Габима», Центра Сюзан Далаль, Израильской оперы, Тель-авивской консерватории и Тель-авивского музея искусств будут представлены самые громкие имена русскоязычного культурного мира: Владимир Мартынов, Андрей Могучий, Татьяна Баганова; а также спектакли БДТ имени Товстоногова, Театра имени Вахтангова, Гоголь-Центра и Театра Резо Габриадзе; балет из Екатеринбургского театра оперы и балета «Урал Опера Балет», программа труппы «Провинциальные танцы», выступят с гала-концертом лучшие солисты Молодежной оперной программы Большого театра. Всего 10 разных мероприятий. И поверьте – это очень и очень много, потому что мероприятия эти вместили в себя невероятное количество имен, идей и талантов. Откроет спектакль «Пьяные» театра БДТ.
Краткая афиша Фестиваля:
20-21 февраля: Открытие фестиваля. Спектакль «Пьяные», БДТ им. Товстоногова / Национальный театр «Габима»
22 февраля: «Сорокин Трип» /Синематека Тель-Авива
⠀
23 февраля: Кирилл Рихтер, «Chronos» / Музей изобразительных искусств
⠀
24-25 февраля: театр современного танца «Провинциальные танцы» / Центр Сюзан Далаль
⠀
27 февраля: концерт «Перселл и Мартынов» Владимира Мартынова и ансамбля OPUS POSTH / Израильская консерватория
⠀
28-29 февраля: гастроли театра Резо Габриадзе. Спектакль «Рамона» / Центр Сюзан Далаль
⠀
1-2 марта: гастроли театра Резо Габриадзе. Спектакль «Осень моей весны» / Центр Сюзан Далаль
⠀
3 марта: Молодежная оперная программа Большого театра / Израильская опера
⠀
4-5 марта: «Наш класс»,Театр им. Вахтангова / Национальный театр «Габима»
⠀
5-6 марта: «Пахита», балет «Урал Опера Балет» / Национальный театр «Габима»
⠀
7 марта: Закрытие фестиваля. Музыкальный спектакль «Наша Алла», Гоголь-Центр / театр «Гешер»
***
Организатор Фестиваля M.ART - фонд M.ART.
При поддержке Романа Абрамовича.