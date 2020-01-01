Для худшей кошки в мире зооактивисты ищут дом

Приют для животных в американском штате Северная Каролина распространил объявление о поиске новых хозяев для несносного питомца.
В шутливой форме зооактивисты описали все отвратительные черты кошки, мечтающей обрести дом. Кошка по имени Пердита считает себя королевой в каждом доме, куда попадает, любит прятаться по углам и обманывать людей, притворяясь больной. Она, как оказалось, терпеть не может собак, детей и других кошек и злится при виде мультиков, розового цвета и от попыток ее потискать, а также недолюбливает Рождество.
"Мы думали, она больна. Оказалось, она совершенно сумасшедшая. Любит: уставиться в душу, пока не начнешь себя чувствовать, словно уже никогда не сможешь быть счастливым; фильм "Кладбище домашних животных"..." - гласит объявление, пишет EN24.
Информация о попытках пристроить вредную кошку быстро распространилась по соцсетям. Многие пользователи в шутку отметили, что узнают в Пердите себя.