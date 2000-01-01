28.01 06:26 MIGnews.com

В период беременности вес набирает не только будущая мама

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Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что в период беременности вес набирает не только будущая мама, но и будущий папа, как сообщает ВВС.Как следует из опроса, проведенного по заказу маркетинговой компании Onepoll, во время беременности супруги или партнерши средний мужчина прибавляет 6,35 килограмма. В опросе приняли участие 5000 мужчин, и каждый пятый сообщил, что в этот период порции еды дома стали больше, а 41% отметили, что в это время в доме можно было обнаружить больше различных "легких перекусов", пишет ladyportal.info.Опрос также показал, что 25% мужчин стали больше есть во время беременности своей половинки, чтобы она не испытывала комплексов из-за своего возросшего аппетита и увеличения веса. Излюбленные "перекусы" мужчин во время "беременности" – пицца, шоколад, чипсы и не очень вяжущееся с "интересным" положением пиво. Выяснилось также, что в среднем за этот период мужчина прибавляет в талии 50,8 миллиметра, а некоторым (примерно четверти) приходится обзаводиться новым "беременным" гардеробом.42% будущих родителей начинают чаще посещают пабы, кафе и рестораны, чтобы подольше побыть наедине перед рождением ребенка. Но лишь треть мужчин садится на диету из солидарности со своими супругами и подругами после родов.По словам представителя компании Onepoll, за время беременности женщины прибавляют в среднем 15,8 килограмма. В это время они более склонны употреблять обильную и жирную пищу, хотя на самом деле требуется всего лишь дополнительные 300 калорий в день, которые рекомендуется восполнять за счет "здоровых" закусок.