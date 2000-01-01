28.01 01:22 MIGnews.com

Психологи рассказали, что говорят цветы о том, от кого они

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Психологи утверждают, что по цвету букета, полученного от воздыхателя, можно составить представление о его характере и намерениях, как пишет ladyportal.info.Букеты красно-оранжевых оттенков преподносят "мужчины-большие дети". Они жизнерадостны, открыты, непосредственны, страстны, но к несчастью, непоследовательны и непостоянны в любовных отношениях.Алые розы говорят об амбициозности, обязательности и целеустремленности поклонника. Они требовательны как к своей избраннице, так и к себе. На пути к поставленной цели, в т.ч. и к сердцу дамы, проявляют чудеса настойчивости и изобретательности.Белые цветы чаще всего дарят пылкие романтики, причем не только пышные розы, но и ландыши или полевые ромашки. Они весьма чувствительны, и по причине слабости характера редко делают счастливыми своих спутниц.Голубые цветы свидетельствуют о скрытых претензиях и неконкретности желаний. Роман с таким рыцарем так же прекрасен и нереален, как существование голубой розы. Готовься слушать фантастические истории, но забудь о реальных отношениях.Розовые цветы выбирают закомплексованные мужчины, которые мечтают встретить заботливую и опекающую женщину, которая служила бы им поддержкой и опорой в жизни.Желтые цветы предпочитают дарить экспериментаторы и авантюристы, которым нравятся страстные и незакомплексованные женщины.Букеты глубоких синих тонов выбирают педанты и консерваторы. Им свойственны самолюбование и занудство, которые, впрочем, не мешают подобного рода мужчинам опекать своих подруг и поддерживать в тяжелые дни жизни.Букеты в фиолетовой гамме преподносят неинтересные любовники и скучные мужья.