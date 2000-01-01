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С бородой и в триконах: фото Эхуда Барака взорвало интернет 27.01 14:33   MIGnews.com

С бородой и в триконах: фото Эхуда Барака взорвало интернет

Израильские социальные сети бурно обсуждают наряд бывшего премьер-министра и лидера Аводы Эхуда Барака, пойманного папарацци в тот момент, когда он выходил из своего дома в Тель-Авиве.

Многие пользователи предполагают, что речь идет о “стиле Фиделя Кастро” - борода и смешение так называемого “народного спортивного костюма” и военной моды, выражением которой является украшающая голову Барака шапочка.

Скептики, с другой стороны, указывают на то, что достаточное количество людей, щеголяющих по улицам в триконах, никогда и не слышали о “пост-советских трендах” в моде. К ним, очевидно, в счастливом неведении относится и бывший премьер.
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