27.01 14:33 MIGnews.com

С бородой и в триконах: фото Эхуда Барака взорвало интернет

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Израильские социальные сети бурно обсуждают наряд бывшего премьер-министра и лидера Аводы Эхуда Барака, пойманного папарацци в тот момент, когда он выходил из своего дома в Тель-Авиве.Многие пользователи предполагают, что речь идет о “стиле Фиделя Кастро” - борода и смешение так называемого “народного спортивного костюма” и военной моды, выражением которой является украшающая голову Барака шапочка.Скептики, с другой стороны, указывают на то, что достаточное количество людей, щеголяющих по улицам в триконах, никогда и не слышали о “пост-советских трендах” в моде. К ним, очевидно, в счастливом неведении относится и бывший премьер.