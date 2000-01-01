27.01 22:27 MIGnews.com

Психологи: после 6 лет девочкам кажется, что мальчики умнее

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С шести лет девочки начинают считать, что одаренность – это мужская черта, выяснили психологи, исследовав поведение 400 детей. Результаты были опубликованы в журнале Science.Также они избегают мероприятий и игр, которые, как считается, предназначены для умных детей и считают мальчиков более выдающимися. «Девочки не только начинают впитывать стереотипы общества, но и склоняются к видам деятельности, которые продиктованы этими стереотипами», - объясняет соавтор исследования профессор Андрей Симпиан. Ранее он выяснил, что женщины менее склонны преуспевать в областях, для которых одаренность считается обязательной – математике, физике и философии.Стереотипы, которые дети усваивают с раннего возраста, в будущем могут сократить шансы повзрослевших девочек на то, чтобы получить престижную работу и построить успешную карьеру. Это вредит не только им, но и экономике, считают специалисты из Глобального института МакКинси – например, из-за разницы в оплате труда всего в 22% Великобритания теряет миллиарды фунтов.