27.12 06:37 MIGnews.com

Родственников Заворотнюк взбесили новые слухи об актрисе

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Родственники больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк написали гневное обращение к российским СМИ.На странице поддержки актрисы в Instagram они опубликовали пост, в котором раскритиковали желтую прессу за новость, будто у звезды нет рака и она "танцует на шесте"."Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами", — сказано в сообщении.Родственники Заворотнюк в конце своего обращения пожелали, чтобы людям, которые пишут гадости об актрисе, получили по заслугам в новом году.