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Родственников Заворотнюк взбесили новые слухи об актрисе | Фото:27.12 06:37   MIGnews.com

Родственников Заворотнюк взбесили новые слухи об актрисе

Родственники больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк написали гневное обращение к российским СМИ.

На странице поддержки актрисы в Instagram они опубликовали пост, в котором раскритиковали желтую прессу за новость, будто у звезды нет рака и она "танцует на шесте".

"Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами", — сказано в сообщении.

Родственники Заворотнюк в конце своего обращения пожелали, чтобы людям, которые пишут гадости об актрисе, получили по заслугам в новом году.
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Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам.

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)




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