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Режиссер Галина Волчек умерла | Фото:26.12 19:14   MIGnews.com

Режиссер Галина Волчек умерла

В четверг, 26 декабря, известная российская актриса и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве.

Такую информацию подтвердили в театре изданию "РИА Новости".

На момент смерти знаменитости было 86 лет. 23 декабря, она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В больнице она впала в кому.

26 декабря стало известно, что к прогрессирующей пневмонии у артистки добавился ателектаз. Заболевание затрудняло дыхание, начали разрушаться ткани легких.

Из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у Волчек развивалась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, начались отеки нижних конечностей.

Волчек после окончания учебы во МХАТе совместно с Олегом Ефремовым, Игорем Квашей, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым организовали свой театр, который назвали "Современник".

"Двое на качелях" – первая работа, которую она поставила в роли режиссера. На протяжении тридцати лет пьеса входит в программу театра. Режиссерские работы: "На дне", "Вишневый сад", "Три сестры", "Крутой маршрут", Пигмалион", "Обыкновенная история" - укрепили популярность Волчек.


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