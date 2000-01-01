26.12 19:14 MIGnews.com

Режиссер Галина Волчек умерла

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В четверг, 26 декабря, известная российская актриса и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве.Такую информацию подтвердили в театре изданию "РИА Новости".На момент смерти знаменитости было 86 лет. 23 декабря, она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В больнице она впала в кому.26 декабря стало известно, что к прогрессирующей пневмонии у артистки добавился ателектаз. Заболевание затрудняло дыхание, начали разрушаться ткани легких.Из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у Волчек развивалась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, начались отеки нижних конечностей.Волчек после окончания учебы во МХАТе совместно с Олегом Ефремовым, Игорем Квашей, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым организовали свой театр, который назвали "Современник"."Двое на качелях" – первая работа, которую она поставила в роли режиссера. На протяжении тридцати лет пьеса входит в программу театра. Режиссерские работы: "На дне", "Вишневый сад", "Три сестры", "Крутой маршрут", Пигмалион", "Обыкновенная история" - укрепили популярность Волчек.