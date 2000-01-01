В Москве подожгли могилу рэпера Децла

Неизвестные на католическое рождество сожгли могилу легендарного российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) в Москве.
Видео с Пятницкого кладбища обнародовал Telegram-канал Mash.
Последствия ЧП обнаружила мать покойного музыканта, которая пришла на могилу сына в праздник и увидела обугленный крест и сожженную ограду.
Когда женщина пошла разбираться к администрации, ей объяснили, что это могли сделать фанатки рэпера, которые ежедневно приходят и ставят свечи. На кладбище предположили, что крест могли сжечь по неосторожности.