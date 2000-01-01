26.12 22:36 MIGnews.com

В Хорватии открылся первый в мире Музей похмелья

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В хорватском городе Загреб открылся первый в мире Музей похмелья. Там собраны забавные истории людей и неожиданные предметы, которые они находили на утро у себя после вечеринки.Создателями необычного музея стали обычные студенты Роберт Микелич и Рино Дубкович. Такая идея им пришла после рассказала друга, который после бурной вечеринки на утро обнаружил у себя в кармане велосипедную педаль."Я подумал, слушая его, почему бы не создать место, музей, с коллекцией этих предметов и историй. Они будут забавным образом иллюстрировать эти вечера пьянства и похмелья на следующий день", - сказал Рино Дубокович.