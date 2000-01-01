27.12 03:27 MIGnews.com

Ученые: "Одним сексом сыт не будешь"

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Ученые из Университета Индианы (США) провели исследование, в котором приняли участие 190 студентов. Молодые люди состояли в романтических отношениях в среднем около 18 месяцев, как пишет ladyportal.info.Они отвечали на всевозможные вопросы, касающиеся их отношений, и делились своими ожиданиями. Через четыре месяца студенты пришли на вторую часть опроса, но оказалось, что 27% из них уже поменяли партнера. Респонденты вновь отвечали на вопросы экспертов.Так, проанализировав ответы студентов, ученые убедились, что пары, в которых ценилась дружба, были более крепкие, зрелые, их отношения развивались, а интимная жизнь приносила радость.Важно, когда партнеры стремятся первым делом стать хорошими друзьями, отмечают ученые. "Если люди ценят в отношениях дружбу, они будут ценить и все остальное", – отмечает глава исследовательской группы Лора Вандердрифт.Дабы убедиться в правильности результатов эксперимента, ученые провели еще одно исследование, в котором приняли участие 184 студента. Респондентам предложили оценить, какое значение они придают таким аспектам в отношениях, как общение, саморазвитие, секс и прочее.Студенты, которые поставили общение на первое место, имели высокие показатели и в других аспектах – они были довольны и сексом, и романтикой в отношениях. Те же, кто поставил на первое место свои личные нужны и интересы, имели проблемы во всех остальных аспектах.Дружба становится той необходимой частью отношений, которая помогает нам чувствовать друг друга, уважать, ценить, приносить радость и удовлетворение друг другу, и способствовать длительным и честным отношениям.