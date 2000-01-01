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Брэд Питт назвал Джоли плохой матерью 27.12 01:31   MIGnews.com

Брэд Питт назвал Джоли плохой матерью

Через своих адвокатов актер обвинил экс-супругу в отсутствии самоконтроля

Брэд Питт сделал новое заявление в ходе бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Через своих адвокатов актер обвинил экс-супругу в отсутствии самоконтроля и неадекватных действиях в процессе суда: Джоли придает огласке судебные документы, касающиеся психического состояния их шестерых детей, которые должны быть засекречены.

"Анджелина упорно нарушает даже общепринятые правила поведения в суде по поводу опеки над детьми. У нее словно нет тормозов! Она готова отдать малышей на откуп жадным до сенсации журналистам и поклонникам: например, Анджелина не скрывает имена психотерапевтов, которые работают с нашими детьми", — говорится в официальном обращении актера к прессе. Питт открыто выступает с критикой действий супруги, и намерен добиться соблюдения правил приватности для детей через суд.
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