10 фактов о Джордже Майкле

В воскресенье, 25 декабря, на Рождество ушел из жизни популярный английский певец Джордж Майкл. Эту информацию подтвердили члены его семьи, а его менеджер заявил: "Майкл лежал мирно в своей постели, будто бы спал. Смерть от сердечной недостаточности стала ужасной неожиданностью". Предлагаем вспомнить самые интересные факты из его жизни, пишет ТСН Настоящее имя Джорджа Майкла – Йоргос Кириакос Панайоту. Он родился 25 июня 1963 года в семье грека-киприота, который иммигрировал в 1950-х, и англичанки. Карьера Джорджа началась в 1981 году. Майкл вместе со школьным товарищем Эндрю Риджи создал группу The Executives. Но она так и не стала успешной, поэтому Джордж решил выступать дуэтом, назвав его Wham!Первый сольный альбом артиста Faith вышел в 1987 году. Было продано более 16 миллионов экземпляров. Тогда один из глянцев назвал его альбом самым продаваемым диском в Америке. За все время его музыкальной карьеры (как сольной, так и в составе дуэта Wham!) было продано больше ста миллионов его записей, что делает его одним из самых успешных поп-артистов. В карьере артиста был перерыв из-за судебной тяжбы с рекорд-лейблом Sony.Он обвинил компанию в том, что она вкладывает недостаточно средств в рекламу его альбома. Это привело к судебному разбирательству между Майклом и компанией, которое он проиграл. После этого артист в знак протеста заявил о том, что не будет выпускать новых альбом до истечения контракта с компанией.В 1998 году артиста задержала полиция после того, когда он приставал с сексуальными намерениями в общественном туалете к мужчине. Мужчина оказался полицейским в штатском. Джордж был вынужден признать, что он гомосексуал, что поначалу сказалось на продажах его записей. Не раз у певца были проблемы с законом.В октябре 2006 года он признал себя виновным в вождении машины в наркотическом опьянении, а в следующем году он был предупрежден за хранение наркотиков класса А, в том числе кокаина.В 2007 году в одном из интервью певец признался, что скрывал свою ориентацию из-за того, что не знал, как на это отреагирует его мать. "Я спал с женщинами довольно часто, но никогда не чувствовал, что это может перерасти в серьезные отношения, потому что знал, что в эмоциональном плане я был геем.Я не хотел что-то совершать с ними, но меня влекло. А затем мне стало стыдно, что пользовался ими", - рассказал Джордж. Артист сделал свадебный подарок принцу Уильяму и Кейт Миддлтон – он записал кавер на песню Стиви Уандера You and I.Майкл во время одного из туров тяжело заболел пневмонией (это было в 2011 году), болезнь протекала тяжело. Он находился на грани жизни и смерти. Врачи говорили, что из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог навсегда потерять свой голос. Но артист смог полностью восстановиться, и в августе 2012 года выступил на закрытии Олимпиады в Лондоне, а затем возобновил прерванный тур.