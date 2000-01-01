Netflix спас старейший кинотеатр Нью-Йорка от закрытия
Нью-йоркскому кинотеатру Paris, являющемуся последним однозальным кинотеатром на Манхэттене, закрывшемуся в августе, подарил вторую жизнь Netflix. Стриминговый сервис заключил контракт на аренду кинотеатра на десять лет для показов на большом экране лучших полнометражных фильмов своего производства.
В кинотеатре уже была проведена демонстрация картины "Брачная история" режиссера Ноа Баумаха, которая на Netflix будет демонстрироваться c 6 декабря. Показ фильмов на большом экране в сезон наград увеличивает шансы ленты на попадание в список номинантов на различные награды, включая "Золотой глобус" и "Оскар". Об этом сообщает портал Kinomania.
Кинотеатр Paris был закрыт в августе текущего года после истечения срока аренды с сетью City Cinemas. Заключив договор об аренде с кинотеатром, Netflix получил возможность в перспективе заполучить ведущих режиссеров, которым пообещают, что снятые ими картины будут демонстрироваться на только на домашних устройствах, но и на большом экране.