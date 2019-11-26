26.11 20:05 MIGnews.com
"Допросить Шая Ницана, арестовать Лиат Бен Ари"
Тысячи сторонников Биньямина Нетаниягу собрались перед началом митинга возле Музея в Тель-Авиве.
Протесты под названием "Остановить переворот" начались в 20:00, передает The Times of Israel.
Демонстранты несут плакаты "Допросить Шая Ницана, арестовать Лиат Бен Ари".
Сторонники Нетаниягу отметили, что необходимо провести расследование по поводу их роли в уголовных делах против премьер-министра, обвинения в которых были объявлены на прошлой неделе.
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