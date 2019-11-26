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Сторонники Нетаниягу выдвинули жесткие требования | Фото:26.11 20:05   MIGnews.com

"Допросить Шая Ницана, арестовать Лиат Бен Ари"

Тысячи сторонников Биньямина Нетаниягу собрались перед началом митинга возле Музея в Тель-Авиве.

Протесты под названием "Остановить переворот" начались в 20:00, передает The Times of Israel.

Демонстранты несут плакаты "Допросить Шая Ницана, арестовать Лиат Бен Ари".

Сторонники Нетаниягу отметили, что необходимо провести расследование по поводу их роли в уголовных делах против премьер-министра, обвинения в которых были объявлены на прошлой неделе.






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