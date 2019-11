27.11 03:36 MIGnews.com

Скончался басист легендарной рок-группы The Doors

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В возрасте 71 года ушел из жизни бас-гитарист культовой рок-группы The Doors, принявший участие в студийной записи трёх альбомов, Даг Лубан."Слова не смогут выразить моей печали. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего на свете я буду скучать по его смеху. Покойся с миром", - написала на страничке в Facebook покойного его вдова.Известно, что музыкант принимал участие в записи трёх наиболее популярных альбомов The Doors - Strange Days, Waiting for the Sun и The Soft Parade.Коллеги Лубана по The Doors также выразили соболезнования в Twitter."Даг оставил неизгладимый след в рок-н-ролле и особенно в творчестве The Doors", - говорится в сообщении.