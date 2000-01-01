27.11 02:33 MIGnews.com

Британцы выбрали худшие наряды среди звезд

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В Великобритании выбрали главные провалы десятилетия в сфере моды. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на сервис по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales, исследовавший этот вопрос среди британских женщин.На первое место британки поставили звезду реалити-шоу и модель Джеммы Коллинз с её пышным бежевым платьем на летней вечеринке телеканала ITV в 2017 году. Наряд с широкими плечами, складками на юбке и декором в виде цепей бронзового цвета принадлежит дизайнеру Герде Труубон.На втором месте оказалось мясное платье Леди Гаги с церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2010 в Лос-Анджелесе. На третьем месте - Майли Сайрус на церемонии MTV Video Music Awards 2015 года. Четвертое место занял наряд беременной Ким Кардашьян в цветочек, в котором она пришла на бал Met Gala. И завершила рейтинг Меган Маркл, надевшая туфли слишком большого размера.