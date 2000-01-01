Британцы выбрали худшие наряды среди звезд

В Великобритании выбрали главные провалы десятилетия в сфере моды. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на сервис по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales, исследовавший этот вопрос среди британских женщин.
На первое место британки поставили звезду реалити-шоу и модель Джеммы Коллинз с её пышным бежевым платьем на летней вечеринке телеканала ITV в 2017 году. Наряд с широкими плечами, складками на юбке и декором в виде цепей бронзового цвета принадлежит дизайнеру Герде Труубон.
На втором месте оказалось мясное платье Леди Гаги с церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2010 в Лос-Анджелесе. На третьем месте - Майли Сайрус на церемонии MTV Video Music Awards 2015 года. Четвертое место занял наряд беременной Ким Кардашьян в цветочек, в котором она пришла на бал Met Gala. И завершила рейтинг Меган Маркл, надевшая туфли слишком большого размера.