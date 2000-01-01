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Копия Библии Кенникотта возвращается в Испанию | Фото:26.10 10:04   MIGnews.com

Копия Библии Кенникотта возвращается в Испанию

Одна из самых древних и дорогих копий Танаха вернулся из Британии в северную Испанию, где был создан много веков назад.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Знаменитая Библия Кенникотта, которая насчитывает более 900 страниц и была создана в 1476 году, будет экспонироваться в городе Сантьяго-де-Компостела – месте паломничества на севере Испании, 12 апреля 2020 года.

С 1771 манускрипт находился в Оксфорде, но каким образом он туда попал – до сих пор неизвестно. Историки лишь смогли проследить его путь в Португалию, затем – в Северную Африку, прежде чем экземпляр исчез.

Многие евреи, спасающиеся от испанской инквизиции и преследования, после 1492 года тайно вывозили с собой книги и артефакты, которые могли быть подвергнуты цензуре или уничтожению.

Оксфордский университет, который владеет копией, согласился предоставить ее в распоряжение Museo Centro Gaiás в Сантьяго для выставки под названием "Галисия, история мира". Писание стоит миллионы долларов.


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