Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Провела операции: Джоли призналась в опасной болезни | Фото:26.10 09:19   MIGnews.com

Провела операции: Джоли призналась в опасной болезни

Голливудская актриса Анджелина Джоли пережила серию операций, чтобы обезопасить себя от риска развития злокачественных опухолей.

Об этом она рассказала в интервью Тime.

В 2013 году диве удалили обе молочные железы, а через два года провели операцию на яичниках и фаллопиевых трубах.



"Обычно у женщин риск развития рака молочной железы в течение жизни составляет около 13%. У меня был 87-процентный риск развития этого заболевания и 50-процентный – рака яичников", – призналась актриса.

Джоли напомнила, что в 2007 году из-за рака яичников умерла ее мама, а до этого – бабушка и еще несколько родственников.

"Моя мама боролась с раком почти десять лет. Спустя годы мне удалось пройти генетический тест, который показал, что у меня есть ген, так называемый BRCA1, который предрасполагает меня к раку. Другие женщины в моей семье прошли этот тест слишком поздно", – отметила Джоли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Здесь так много всего происходит. Я чувствую себя такой маленькой, тихой и ниже в пищевой цепи, чем тигры, которые рядом. Я чувствую себя более живой здесь. Твой пульс замедляется, и ты чувствуешь себя более человечным. Мы находимся в Камбодже, и лонгхауз - это тип дома, который есть в каждой из стран моих детей. Так, идея в том, что чем больше у вас членов семьи, тем больше вы продолжаете расширяться. Итак, сейчас нас семеро, и через несколько лет мы увидим, сколько у нас будет внуков. Так много прекрасных запахов. Очень специфические цветы здесь. Очень специфические запахи. Жасмин везде. Франджипани. Звуки. Звук очень сильный. Ты просыпаешься и просто слушаешь. Ты слышишь, что все живет. Чувствуешь себя очень живой. 🌸 Анджелина для @guerlain 🌷 . #angelinajolie #joliedream #guerlain #monguerlain #maleficent #анджелинаджоли #малефисента #maleficent2

Публикация от Angelina Jolie 😈 (@joliedream)




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:50
В ЕС приветствовали важную резолюцию для Израиля
08:22
Полицейская погоня в Герцлии: несколько пострадавших
07:58
Балад не поддержит правительство Ганца
07:25
Синагогу в Коннектикуте эвакуировали из-за "бомб"
07:10
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
06:20
Определена лучшая поза для фотографий
05:07
Netflix представил финальный трейлер фильма «Король»  
03:39
Названа причина облысения у мужчин
02:30
Медики увязали погоду с обострением хронической боли
01:19
Греков чуть не отравили ураном
00:12
Эрдоган будет судиться с журналистами из-за "оскорбления"
23:29
Во Франции дали добро на употребление марихуаны в медцелях
22:20
СБ США вызвали на допрос рэпера Eminem из-за песни о Трампе
21:59
Гутерриш о протестах по всему миру: нарастает угроза
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus