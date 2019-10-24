Провела операции: Джоли призналась в опасной болезни

"Обычно у женщин риск развития рака молочной железы в течение жизни составляет около 13%. У меня был 87-процентный риск развития этого заболевания и 50-процентный – рака яичников", – призналась актриса.
Джоли напомнила, что в 2007 году из-за рака яичников умерла ее мама, а до этого – бабушка и еще несколько родственников.
"Моя мама боролась с раком почти десять лет. Спустя годы мне удалось пройти генетический тест, который показал, что у меня есть ген, так называемый BRCA1, который предрасполагает меня к раку. Другие женщины в моей семье прошли этот тест слишком поздно", – отметила Джоли.