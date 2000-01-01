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Израиль подготовился в буре: прогноз синоптиков | Фото:26.10 08:15   MIGnews.com

Израиль подготовился в буре: прогноз синоптиков

В течение дня, 26 октября, на юге Израиля и в горах ожидается ливень, сопровождаемый грозами и градом.

Об этом сообщает "Маарив" со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Все еще остается угроза наводнения в южном и восточных регионах и на южном побережье, в особенности, в низинах. Дожди ожидаются по всей стране.

Температура воды в Средиземном море составит +27 градуса, в Красном море – +25 градуса, высота волн 40–70 см.

В северных и центральных районах возможны кратковременные дожди. Из-за надвигающегося циклона в понедельник ожидается похолодание, на севере и в центре – кратковременные дожди с грозами. Такая погода, по прогнозам, продержится несколько дней.

В течение субботы ожидаются следующие температурные изменения: в Иерусалиме – до +22 градусов, в Тель-Авиве – до +26, в Хайфе – до +26, в Эйлате – до +31, в Беэр-Шеве – до +26, в Мицпе-Рамоне – до +22, на побережье Мертвого моря – до +31, в Ашкелоне и Ашдоде – до +26, в Ариэле – до +24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – до +31, на Голанских высотах – до +27.

Касательно тропической бури, которая уже встряхнула Египет, синоптики уверяют, что по пути в Израиль она немного утратила свою силу.

Тем не менее, в секторе Газа уже объявили чрезвычайное положение, которое будет действовать до вечера субботы. Несколько муниципалитетов на юге Израиля также подготовились к шторму – открыты горячие линии и центры экстренной помощи.

Национальная электрическая компания Израиля посоветовала убрать с балконов и крыш любые предметы и устройства, которые могли быть сорваны или повреждены штормом.

Подобные циклоны в Средиземном море - это редкое метеорологическое явление, которое наблюдается лишь раз в несколько лет. В нескольких случаях штормы достигли силы урагана 1 категории.


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