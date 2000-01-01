27.10 00:20 MIGnews.com

Во Франции ужесточили правила езды на электроскутерах

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Во Франция ужесточили правила использования электроскутеров после смертельных инцидентов из-за этого вида транспорта.Об этом сообщает издание BBC.С 26 октября на электроскутерах могут ездить исключительно водители старше 12 лет только по основной дороге, а не по тротуарам. Передвигаться на этом виде транспорта может лишь один человек, а использовать телефон и наушники – запрещено.По встречной полосе наездники также не смогут передвигаться безнаказанно. Где есть возможность, водителям придется использовать велосипедные дорожки с ограниченной скоростью. На сельских дорогах ездить на электроскутере строго запрещено.Более того, нельзя ездить без шлема и спеодежды со светоотражающими элементами. К июлю 2020 года власти планирует ограничить скорость для этого вида транспорта до 25 км/ч. Любое нарушение новых правил будет наказываться штрафом в размере от 135 до 1500 евро.