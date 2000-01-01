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К украинским полярник пришел в гости императоский пингвин | Фото:27.10 05:16   MIGnews.com

Украинских полярников навестил императорский пингвин

На антарктическую станцию Академик Вернадский в гости к украинским исследователям пришел императорский пингвин. Об этом в субботу, 26 октября, сообщила исследовательница Оксана Савенко в Facebook.

"И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня о котором стыдно признаться даже себе. А тут стоит он (пингвин). Одинокий", - написала она. Исследовательница добавила, что он пришел первый раз за зимовку.

На станции Академик Вернадский круглый год работают украинские полярники.


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