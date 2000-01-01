26.10 16:12 MIGnews.com

Индия: студенты сдавали экзамен с коробками на голове

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Студентов в Индии заставили надеть на голову картонные коробки во время экзамена, чтобы они не списывали. Администрация колледжа уже успела принести извинения. По словам директора колледжа Бхагат в Хавери, на юго-западе Индии, в штате Карнатака, они тестировали новую меру пресечения списываний во время экзаменов.Сотрудник учебного заведения сфотографировал студентов, сидящих в ряд - на их головы были надеты картонные коробки. Передняя часть коробок была вырезана, чтобы студенты видели свои задания, но не видели происходящего вокруг. Фотографии были размещены в Facebook и быстро набрали популярность, пишет CNN.Вскоре колледж столкнулся с критикой в ​​социальных сетях. В скандале приняли участие даже правительственные чиновники - государственный министр образования С. Суреш Кумар заявил в твиттере, что эта практика "неприемлема"."Никто не имеет права относиться к кому-либо, как к животным", - написал Кумар. По его словам, колледж предоставил властям письменное объяснение и принес извинения. Кумар подчеркнул, что судебное разбирательство не является обязательным, школа заранее уведомила родителей - и в этом участвовали ученики с их одобрения. По его словам, из 72 студентов, сдавших промежуточные экзамены в тот день, только 56 приняли участие в эксперименте."Они сказали, что были довольны процессом", - сказал он. "Колледж не беспокоил ни одного студента, это было необязательно, и некоторые (студенты) экспериментировали, некоторые - нет". Кумар добавил, что ученики сами привезли коробки. Колледж столкнулся в прошлом году с серьезной проблемой списывания, добавляет чиновник.