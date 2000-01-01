В России хотят свой аналог Евровидения

В Алма-Ате в 2020 году может состояться первый музыкальный фестиваль популярной музыки на подобии Евровидения, в котором будут участвовать только страны СНГ.
Такое заявление сделал известный композитор Игорь Крутой в комментарии ТАСС.
"Пока говорить о проекте рано, но мысли такие есть, и, возможно, он состоится. Будет это в Алма-Ате. Моя команда сейчас этим занимается – рассматриваем с режиссерами, постановочной группой, как сделать все оригинально, чтобы не было похоже на другие фестивали и конкурсы, существующие сейчас на территории СНГ, чтобы был свой путь", – признался Крутой.
По его словам, первый фестиваль может состояться уже в 2020 году. Идеи о создании такого мероприятия поступали к композитору уже не раз.
"Слишком политизировано сейчас голосование Евровидения. Прозвучали предложения, чтоб состоялся такой конкурс, с разных сторон. И, конечно, хочется выйти даже несколько шире рамок СНГ. Я всегда за новые формы, но для такой работы нужен заказ - писать мюзикл под конкретный театр, под конкретную труппу, конкретные голоса", – добавил он.